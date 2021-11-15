15-летний румын стал самым молодым игроком в истории сборных

15-летний атакующий полузащитник Энес Сали дебютировал за национальную сборную Румынии, став самым молодым игроком в истории сборных.

Сали вышел на замену на 82-й минуте поединка против Лихтенштейна (2:0) в групповом раунде квалификации чемпионата мира-2022, заменив Андрея Ивана.

Энес превзошел рекорд Мартина Эдегора, который дебютировал за сборную Норвегии в квалификационной игре Евро-2016 в 15 лет и 301 день. Сали сделал это на 37 дней раньше.

Талантливый футболист родился в Канаде, а его родители – турки, родившиеся и выросшие в Румынии. Энес мог представлять любую из этих стран, но остановился на Румынии.