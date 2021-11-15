€5 за билет. 200 фанатов сборной Украины смогут посетить матч с Боснией

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность снятия запрета на открытие гостевого сектора на матче отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина, который состоится 16 ноября в Зенице (21:45).

Как известно, предварительно Футбольный союз Боснии и Герцеговины принял решение не пускать болельщиков сборной Украины на этот матч. После обращения УАФ боснийцы предоставили гостевой сектор для украинских болельщиков, выделив для этого по квоте 200 билетов.

Стоимость билетов составляет €5.

Для входа на стадион необходимо иметь:

— документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт);

а также один из следующих документов:

— сертификат о полной вакцинации;

— отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более, чем за 48 часов);

— отрицательный тест на антиген (сделанный не более, чем за 48 часов).

При себе обязательно нужно иметь средства индивидуальной защиты.