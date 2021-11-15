Александр ЗИНЧЕНКО: «Я — самый молодой, должен больше всех отдуваться»

Футболист сборной Украины принял наиболее активное участие в командной фотосессии

  • 15.11.2021 13:56
  • 1941 просмотр
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я — самый молодой, должен больше всех отдуваться»
© УАФ. Александр Зинченко

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко объяснил, почему он принял наиболее активное участие в официальной фотосессии сборной Украины.

«Почему я дольше всех участвую в фотосессии? Думаю, они выбирали по внешним параметрам.

Я — самый молодой и крепкий? Я думаю, по паспорту. Самый молодой, поэтому должен больше всех отдуваться», — отметил Александр.

В активе Зинченко 47 матчей за сборную Украины, где он забил 7 мячей.

Источник — vZbirna

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    днище 1927
    online
    днище 1927, 15.11.2021 14:35
    +1
    Alex Danchenko, 15.11.2021 14:28
    А не Забарний молодший?)
    дедуля,Забарный тебе во внуки годится
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    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 15.11.2021 14:28
    +1
    А не Забарний молодший?)
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 15.11.2021 14:38
    0
    самым крепким ты явно не выглядишь
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