Александр ЗИНЧЕНКО: «Я — самый молодой, должен больше всех отдуваться»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко объяснил, почему он принял наиболее активное участие в официальной фотосессии сборной Украины.

«Почему я дольше всех участвую в фотосессии? Думаю, они выбирали по внешним параметрам.

Я — самый молодой и крепкий? Я думаю, по паспорту. Самый молодой, поэтому должен больше всех отдуваться», — отметил Александр.

В активе Зинченко 47 матчей за сборную Украины, где он забил 7 мячей.