Александр ЗИНЧЕНКО: «Я — самый молодой, должен больше всех отдуваться»

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко объяснил, почему он принял наиболее активное участие в официальной фотосессии сборной Украины.
«Почему я дольше всех участвую в фотосессии? Думаю, они выбирали по внешним параметрам.
Я — самый молодой и крепкий? Я думаю, по паспорту. Самый молодой, поэтому должен больше всех отдуваться», — отметил Александр.
В активе Зинченко 47 матчей за сборную Украины, где он забил 7 мячей.
Источник — vZbirna
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.