Тарас МИХАЛИК: «Вот и настал час истины для сборной Украины»

Специалист – о предстоящем матче против Боснии и Герцеговины

  • 15.11.2021 13:24
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  • 1 комментарий
Тарас МИХАЛИК: «Вот и настал час истины для сборной Украины»
© УАФ

Экс- игрок сборной Украины Тарас Mихалик рассказал, что должно стать подспорьем для наших футболистов в чрезвычайно важном матче в Боснии.

«Вот и настал час истины. Если завтра сборная Украины не победит боснийцев, у которых выбыли из строя лидеры – Эдин Джеко и Сеад Колашинац, то этого уже никто не поймет. Тем более, что балканцы в отличие от наших уже потеряли все шансы пробиться в следующий раунд и в плане мотивации преимущество также должно быть у гостей.

Поэтому это именно тот случай, когда все зависит от самих подопечных Александра Петракова и я верю, что они добьются желаемого. Ведь в недавнем спарринге с болгарами наши ребята продемонстрировали сыгранность, скорость и только с реализацией были большие проблемы.

В свое время, выступая за «Динамо», мы разгромили «Ильичевец» (9:0) и создалось впечатление, что тогда мы создали меньше голевых моментов, поэтому верю, что завтра прицел будет исправлен и наши ребята выиграют, как минимум, с перевесом в два мяча, что позволит по дополнительным показателям опередить финнов даже, если они сотворят сенсацию и сыграют вничью с французами. Хотя я уверен в профессионализме чемпионов мира и даже если они и будут выступать в экспериментальном составе, то все равно у них хватает «звездных» игроков, чтобы взять верх над финнами», - сказал Михалик.

Напомним, что французы с 15 очками уже гарантировали себе путевку в финальную часть чемпионата мира, в активе финнов – 11 очков и они пока вторые. У сборной Украины – 9 очков и третье место в таблице.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало в 21:45 по Киеву.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 15.11.2021 13:28
    +1
    Да, при полной не мотивации боснийцев, плюс отсутствием лучших игроков, наши должны рвать их штук на 5-6... Но могут снова сиграть 1:1 или 2:2.....
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