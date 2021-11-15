Алексей АНДРОНОВ: «Нельзя играть, отплевываясь все 90 минут»

Известный комментатор прокомментировал поражение России от Хорватии (0:1)

  • 15.11.2021 11:56
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  • 1 комментарий
Алексей АНДРОНОВ: «Нельзя играть, отплевываясь все 90 минут»
© РФС

Известный комментатор Алексей Андронов прокомментировал поражение России от Хорватии (0:1) в поединке отбора на ЧМ-2022. Это поражение не позволило России занять первое место в своей группе, отправив ее в стыковые матчи.

«К сожалению, все по делу. И абсолютно заслуженно. Играть, отплевываясь все 90 минут, нельзя. Это противоестественно.

Но Карпин проиграл не сегодня. Он проиграл Хорватии в первом матче. С Заболотным в основе и игрой на 0:0.

Теперь — стыки. 70/30, что не пройдем.

И надо думать о развитии футбола. Серьезно думать...

UPD. Заболотный на замену, конечно, вышел. Сути не меняет», — написал Андронов после матча.

Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 15.11.2021 13:06
    +1
    Чует мое сердце, что Газпрои вытянет этих ушлепков в финал ЧМ, сделают жребий на первую игру или чехов, или македонцев.
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