Алексей АНДРОНОВ: «Нельзя играть, отплевываясь все 90 минут»

Известный комментатор Алексей Андронов прокомментировал поражение России от Хорватии (0:1) в поединке отбора на ЧМ-2022. Это поражение не позволило России занять первое место в своей группе, отправив ее в стыковые матчи.

«К сожалению, все по делу. И абсолютно заслуженно. Играть, отплевываясь все 90 минут, нельзя. Это противоестественно.

Но Карпин проиграл не сегодня. Он проиграл Хорватии в первом матче. С Заболотным в основе и игрой на 0:0.

Теперь — стыки. 70/30, что не пройдем.

И надо думать о развитии футбола. Серьезно думать...

UPD. Заболотный на замену, конечно, вышел. Сути не меняет», — написал Андронов после матча.