Виктор ЦЫГАНКОВ: «Благодарен за все, что имею»

В понедельник, 15 ноября, вингеру киевского «Динамо» и сборной Украины Виктору Цыганкову исполнилось 24 года.

«24. Благодарен за все, что имею», — написал Виктор.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

В активе футболиста 35 матчей за сборную Украины, где он забил 6 мячей.