Виктор ЦЫГАНКОВ: «Благодарен за все, что имею»

Украинскому вингеру «Динамо» исполнилось 24 года

  • 15.11.2021 11:32
  • 1298 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Благодарен за все, что имею»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В понедельник, 15 ноября, вингеру киевского «Динамо» и сборной Украины Виктору Цыганкову исполнилось 24 года.

«24. Благодарен за все, что имею», — написал Виктор.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

В активе футболиста 35 матчей за сборную Украины, где он забил 6 мячей.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
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    cucumber
    cucumber, 15.11.2021 12:17
    +2
    Витя, давай работай! Столько авансов тебе выдали и пока видим лишь звездную болезнь и претензии к судьям!
    Удачи и с Днем Рожденья!
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