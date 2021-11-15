Виктор ЦЫГАНКОВ: «Благодарен за все, что имею»

В понедельник, 15 ноября, вингеру киевского «Динамо» и сборной Украины Виктору Цыганкову исполнилось 24 года.
«24. Благодарен за все, что имею», — написал Виктор.
В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
В активе футболиста 35 матчей за сборную Украины, где он забил 6 мячей.
Источник — Instagram
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Удачи и с Днем Рожденья!
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