Денис ГАРМАШ: «Возвращение в Динамо ударило по кошельку»

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш согласился на значительное уменьшение зарплаты, возвращаясь в киевский клуб в 2020 году из турецкого «Ризеспора».

Гармаш был переведен в первую команду «Динамо» летом 2009 года. В 2020 году футболист выступал за турецкий «Ризеспор» на правах аренды, после чего вернулся в «Динамо».

- Я знаю, что, когда ты возвращался в «Динамо», то пошел на значительное сокращение зарплаты. У тебя с «Динамо» мотивационный контракт, чтобы не просто получать деньги, а реально их зарабатывать?

- В принципе, да. Но у меня хорошие отношения с президентом, с клубом. Поэтому проблем с этим не было.

- Но по кошельку возвращение в «Динамо» немного ударило?

- Конечно, ударило. Но это уже мои вопросы. Главное, что у меня все нормально, поэтому буду помогать команде столько, сколько смогу, и сколько позволит здоровье.

В текущем сезоне Гармаш провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.