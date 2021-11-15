Денис ГАРМАШ: «Возвращение в Динамо ударило по кошельку»

Но украинский футболист об этом не жалеет

  • 15.11.2021 10:25
  • 4695 просмотров
  • 1 комментарий
Денис ГАРМАШ: «Возвращение в Динамо ударило по кошельку»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш согласился на значительное уменьшение зарплаты, возвращаясь в киевский клуб в 2020 году из турецкого «Ризеспора».

Гармаш был переведен в первую команду «Динамо» летом 2009 года. В 2020 году футболист выступал за турецкий «Ризеспор» на правах аренды, после чего вернулся в «Динамо».

- Я знаю, что, когда ты возвращался в «Динамо», то пошел на значительное сокращение зарплаты. У тебя с «Динамо» мотивационный контракт, чтобы не просто получать деньги, а реально их зарабатывать?
- В принципе, да. Но у меня хорошие отношения с президентом, с клубом. Поэтому проблем с этим не было.

- Но по кошельку возвращение в «Динамо» немного ударило?
- Конечно, ударило. Но это уже мои вопросы. Главное, что у меня все нормально, поэтому буду помогать команде столько, сколько смогу, и сколько позволит здоровье.

В текущем сезоне Гармаш провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник — BurBuzz

(27 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    pavel1974
    pavel1974, 15.11.2021 10:45
    +5
    вот что означает сдельная оплата труда в футболе---результат налицо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности