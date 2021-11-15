Луческу увезет Динамо в Румынию? Тамошний клуб ждет киевлян на спарринг

На Мирчу вышло руководство «Политехники» из Яссы

  • 15.11.2021 09:54
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Луческу увезет Динамо в Румынию? Тамошний клуб ждет киевлян на спарринг
© Prosport.ro. Дан Кожокару

Чемпион Украины киевское «Динамо» может провести один или несколько спаррингов с «Политехникой» из города Яссы, которая является середняком второго по рангу дивизиона чемпионата Румынии.

«Если у нас получится поехать на зимний сбор в Анталию, и мы пересечемся там с киевским «Динамо», то мы уже говорили о том, чтобы сыграть в Турции товарищеский матч против команды Луческу. Еще хочу привезти украинскую команду в Яссы, на спарринг, может быть, следующей весной, когда возникнет пауза на международные матчи».

«Господин Луческу симпатизирует команде из нашего города, и я надеюсь убедить его приехать в Яссы, чтобы сыграть товарищеский матч. Было бы очень приятно увидеть в Яссы одну из самых титулованных команд Восточной Европы, которая ныне находится в когорте богатейших клубов континента, выступая в Лиге чемпионов», - рассказал вице-президент «Политехники» Дан Кожокару.

Отмечается, что 14 лет назад Мирча Луческу вместе с «Шахтером» ездил в Яссы на товарищеский матч с местной командой, в котором «горняки» уступили со счетом 0:1.

Источник — Prosport.ro

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