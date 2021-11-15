«Это был хороший тест». Шевченко провел первый спарринг в Дженоа

Накануне украинский наставник «Дженоа» Андрей Шевченко провел с командой первый спарринг, в котором соперником его подопечных выступил молодежный состав клуба.
Победу в матче со счетом 3:1 добыла главная команда, в составе которой забитыми мячами отличились 22-летний Филиппо Мелегони, 19-летний Элмандо Джини и 21-летний Флавио Бьянки. Единственным мячом за молодежку расписался 18-летний Брайан Бочи.
«Это был хороший тест по окончании положительной первой недели работы», - прокомментировал спарринг Шевченко.
Отметим, что первый официальный матч под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» проведет в воскресенье, 21 ноября, против «Ромы» в рамках итальянской Серии А.
Источник — ФК Дженоа
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