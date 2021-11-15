КАРЛОС: «Шахтер сильно спрогрессировал, в будущем может выйти в финал ЛЧ»

Легенда «Реала» отметил донецкий клуб

  • 15.11.2021 08:18
  • 477 просмотров
  • 1 комментарий
КАРЛОС: «Шахтер сильно спрогрессировал, в будущем может выйти в финал ЛЧ»
© УЕФА

Известный в прошлом защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мыслями о развитии и перспективах донецкого «Шахтера».

«Я смотрю много матчей «Шахтера». Там много бразильцев, среди них – мои друзья. Например, Дентиньо, с которым мы вместе играли за «Коринтианс». Также Додо, Тете – это отличные футболисты. Я очень рад, что «Шахтер» каждый раз смотрит в сторону Бразилии в поисках новых игроков. Новых бразильских талантов. В «Шахтере» 13 бразильцев, если я не ошибаюсь. Я должен поздравить президента дончан с тем, что он подписал таких замечательных игроков.

«Шахтер» сильно спрогрессировал во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое дает украинскому футболу. «Реалу» полезно встречаться с такими командами. Да и «Шахтеру» это идет на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.

«Шахтер» – это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас «Шахтеру» важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников как «Реал». Ведь именно Мадрид является самым титулованным клубом Лиги чемпионов», — сказал Карлос.

Источник — Football.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 15.11.2021 08:28
    +2
    Ага, вот щас Подольско-Воскресенский достроят, с метро на Троещину и сразу поеду в бар смотреть финал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности