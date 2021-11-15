Денис ГАРМАШ: «Есть желание выиграть у Суркиса в карты. Азарт берет свое»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш вспомнил, как играл в карты с президентом клуба Игорем Суркисом.

– В карты с президентом клуба играл когда-нибудь? Обыгрывал Игоря Михайловича?

– Летели с Лиги чемпионов и играли в самолете, потому что 3 часа лететь.

– Из Барселоны или из Мюнхена?

– Не помню. В «деберц» играли. До 1000 очков сыграли. Плюс-минус сыграли, короче. Так надо было. И все. Первую партию я выиграл, вторую - он. Никто никому не должен. Ничья. Может быть будет еще момент - сыграем.

– Тяжело с президентом играть?

– Нет!

– Есть азарт победить его или наоборот - надо не победить?

– Есть желание выиграть. Азарт берет свое.

– Игорь Михайлович - сильный картежник?

– Не знаю, мы только 2 раза сыграли.