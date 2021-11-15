КРАСНИКОВ: «Каким боком президент Днепра-1 к харьковскому Металлисту?»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников эмоционально ответил на недавние обвинения команды в нечестной игре со стороны почетного президента «Днепра-1» Юрия Березы.

«Мы делаем большой проект, и руководит этим проектом Александр Ярославский. Мы существуем полтора года, но вы же видите, что происходит на трибунах, какая посещаемость наших матчей, какие футболисты приезжают. Честно говоря, думаю, что слова Березы - это какой-то заказ. Мы старались не обращать на это внимания, но когда президенты клубов УПЛ начинают рассказывать про судейство Металлиста, для меня это нонсенс.

Без примеров, без почвы. Что и у кого мы украли? Когда к названию знаменитой команды приставляют цифру 1, вот это вопросы. А когда президент возвращает бренд, возвращает имя Металлиста, то просто не хватает слов возмущения. Каким боком президент Днепра-1 к харьковскому Металлисту? Пусть назовет хоть один пример несправедливого судейства. Он просто бросает очень много слов в воздух. Не могу понять, это или какой-то заказ против нас, или еще что-то.

Но для нас это все мелочи, мы переживем. Мы идем вперед, а вот эти люди, которые так говорят о нашем президенте и клубе, они просто смешно выглядят», - сказал Красников.