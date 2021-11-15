КРАСНИКОВ: «Каким боком президент Днепра-1 к харьковскому Металлисту?»

Эмоциональный ответ вице-президента «Металлиста» на обвинения в нечестной игре

  • 15.11.2021 02:00
  • 403 просмотра
  • 2 комментария
КРАСНИКОВ: «Каким боком президент Днепра-1 к харьковскому Металлисту?»
© Футбол 1/2/3. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников эмоционально ответил на недавние обвинения команды в нечестной игре со стороны почетного президента «Днепра-1» Юрия Березы.

«Мы делаем большой проект, и руководит этим проектом Александр Ярославский. Мы существуем полтора года, но вы же видите, что происходит на трибунах, какая посещаемость наших матчей, какие футболисты приезжают. Честно говоря, думаю, что слова Березы - это какой-то заказ. Мы старались не обращать на это внимания, но когда президенты клубов УПЛ начинают рассказывать про судейство Металлиста, для меня это нонсенс.

Без примеров, без почвы. Что и у кого мы украли? Когда к названию знаменитой команды приставляют цифру 1, вот это вопросы. А когда президент возвращает бренд, возвращает имя Металлиста, то просто не хватает слов возмущения. Каким боком президент Днепра-1 к харьковскому Металлисту? Пусть назовет хоть один пример несправедливого судейства. Он просто бросает очень много слов в воздух. Не могу понять, это или какой-то заказ против нас, или еще что-то.

Но для нас это все мелочи, мы переживем. Мы идем вперед, а вот эти люди, которые так говорят о нашем президенте и клубе, они просто смешно выглядят», - сказал Красников.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 15.11.2021 03:16
    0
    Кл0ун)
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    kortizol
    kortizol, 15.11.2021 02:25
    0
    разнесло красникова
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