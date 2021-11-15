В понедельник, 15 ноября, в Люцерне на стадионе «Свисспорарена» состоится матч группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная Швейцарии примет национальную команду Болгарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Швейцария

Для Швейцарии нынешняя вторая строчка в турнирной таблице группы C и выход в плей-офф стыковых матчей – вполне приемлемый результат. Впрочем, зачем все усложнять, если можно выйти на Мундиаль с первого места напрямую? Для этого команде Мурата Якина нужно побеждать в предстоящем поединке с максимальным разрывом в счете.

От Италии, которая лидирует, швейцарцы отстают лишь за счет худшей разницы мячей – у них на 2 забитых гола меньше. В том, что действующие чемпионы Европы в параллельном матче выиграют у Северной Ирландии, сомнений практически нет. Поэтому надеяться на осечку конкурента точно не стоит.

Болгария

На чемпионатах мира лучшим выступлением Болгарии является четвертое место в 1994 году. Но то поколение во главе с Христо Стоичковым, пожалуй, было золотым. С нынешней 70-й строчкой рейтинга ФИФА даже квалифицироваться на Мундиаль – чрезвычайно сложная задача.

В ХХІ веке Болгария ни разу не принимала участие в финальных турнирах мировых первенств, а на чемпионате Европы выступала в 2004 году, но завершила борьбу уже после группового раунда. Турнирную мотивацию болгары потеряли уже давно, однако, как показал недавний спарринг с Украиной (1:1), для этой команды престиж – не пустое слово.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Швейцария одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.10 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Шакири, Закария, Штеффен, Фройлер, Эбишер, Окафор.

Болгария: Михайлов – Велковски, Божиков, Христов, Турицов, Чочев, Тсонев, Неделев, А.Илиев, Делев, Д.Илиев.

15 ноября, четверг