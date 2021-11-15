ШЕВЧЕНКО: «Переход Миколенко или Зинченко в Дженоа невозможен»

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о своих первых действиях в итальянском клубе:

«В первую очередь, это хороший вызов для меня. Тренировать в Серии А, в одной из самых лучших лиг, где собраны хорошие тренеры, престижно. Итальянская школа всегда была представлена хорошими тренерами. Для меня это большой вызов. Будет очень сложно, но, я думаю, мы справимся с этой ситуацией. Будем делать все для того, чтобы остаться в Серии А.

Какие будут трансферы зимой? Обсуждали с руководством многие моменты. Завтра важный день – идет переход клуба от старого владельца к новому, это бумажные вопросы. У клуба есть серьезные амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит в Серии А – останется там или нет. Мы обговаривали этот вопрос. Когда откроется трансферное окно, когда клуб увидит, как он хочет усилить команду, тогда мы будем обсуждать эти вопросы.

У нас состоялся сразу же контакт с владельцем. Клуб вышел на меня напрямую. Они сделали долгое интервью со мной, и потом поступило предложение. У меня есть прямой контакт с собственником и советом директоров, куда входят компетентные люди, которые разбираются в ситуации.

Трансфер в «Дженоа» Миколенко или Зинченко? Это невозможно. По итальянскому законодательству можно иметь только двух игроков не из Евросоюза. Этот лимит уже исчерпан.

Матч сборной Украины против Боснии? Команда готова и физически, и психологически. Не смотрел матч с Болгарией, но посмотрел отзывы. Желаю тренерскому штабу и команде удачи. Я всегда буду вас поддерживать, я всегда с вами. Сборная Украины всегда будет командой моей жизни».