Итоговый турнир WTA. Крейчикова выбыла, Плишкова сохраняет шансы

Состоялся матч третьего тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.



Чешка Каролина Плишкова обыграла свою соотечественницу Барбору Крейчикову и осталась в борьбе за плей-офф.



Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Барбора Крейчикова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 4:6, 4:6

Таким образом, Крейчикова потеряла любые шансы на выход из группы.

Судьба Плишковой будет зависеть от матча Анетт Контавейт – Гарбинье Мугуруса. Каролину устроит любая победа эстонки.

При любых раскладах в заключительном матче Контавейт финиширует первой у группе, а Плишкова или Мугуруса сыграют в полуфинале против Паулы Бадосы из Испании.