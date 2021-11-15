Итоговый турнир WTA. Крейчикова выбыла, Плишкова сохраняет шансы

Матч между чешками завершился в пользу Каролины

  • 15.11.2021 00:20
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Итоговый турнир WTA. Крейчикова выбыла, Плишкова сохраняет шансы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова

Состоялся матч третьего тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
 
Чешка Каролина Плишкова обыграла свою соотечественницу Барбору Крейчикову и осталась в борьбе за плей-офф.
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Барбора Крейчикова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 4:6, 4:6

Таким образом, Крейчикова потеряла любые шансы на выход из группы.

Судьба Плишковой будет зависеть от матча Анетт Контавейт – Гарбинье Мугуруса. Каролину устроит любая победа эстонки.

При любых раскладах в заключительном матче Контавейт финиширует первой у группе, а Плишкова или Мугуруса сыграют в полуфинале против Паулы Бадосы из Испании.

Источник — Sport.ua

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