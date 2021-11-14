Лука МОДРИЧ – о победе над Россией: «Мы были лучшей командой в этой группе»

Капитан сборной Хорватии считает, что его команда победила заслуженно

  • 14.11.2021 21:45
  • 1312 просмотров
  • 2 комментария
Лука МОДРИЧ – о победе над Россией: «Мы были лучшей командой в этой группе»
© HNS. Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в матче отбора ЧМ-2022 с Россией (1:0).
 
«Нам было непросто в этом матче с самого начала из-за дождя. Но мы не опускали руки, были терпеливы и, на мой взгляд, заслуженно победили.
 
Мы лучшая команда в этой группе», – отметил Модрич.

Источник — УЕФА

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 14.11.2021 21:54
    +6
    Только не говори Сёмину
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 14.11.2021 22:06
    +4
    Молодцы хорватский! Весь матч гоняли куреголовых. Всё справедливо!
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