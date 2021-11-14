Лука МОДРИЧ – о победе над Россией: «Мы были лучшей командой в этой группе»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в матче отбора ЧМ-2022 с Россией (1:0).



«Нам было непросто в этом матче с самого начала из-за дождя. Но мы не опускали руки, были терпеливы и, на мой взгляд, заслуженно победили.



Мы лучшая команда в этой группе», – отметил Модрич.