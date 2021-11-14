Юрий СЕМИН: «Хорватам помог победить случай»

Бывший тренер киевского «Динамо» считает, что Хорватия ничего не создала у ворот сборной России

  • 14.11.2021 21:20
  • 951 просмотр
  • 8 комментариев
Юрий СЕМИН: «Хорватам помог победить случай»
© ФК Ростов. Юрий Семин

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче квалификации ЧМ-2022 (0:1).
 
«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч.
 
Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.
 
Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным.
 
Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», – сказал Семин.

Отметим, что Хорватия нанесла 19 ударов против двух от России (5-0 в створ).

Автогол Кудряшова

Источник — Чемпионат

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 14.11.2021 21:24
    +9
    Мне тоже понравилась сборная России сегодня. С такой игрой они точно никуда не выйдут
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 14.11.2021 21:30 (изменен)
    +2
    Нормально Шроссия играет,так и продолжайте!
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    Spectra
    Spectra, 14.11.2021 21:44 (изменен)
    +1
    Нужно уметь достойно проигравать, это везло много, благодаря чему и оказались у стыках
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    padlo95
    online
    padlo95, 14.11.2021 21:43
    +1
    Вы хотя бы матч смотрели!!!? Удары 19 - 2, не одного удара в створ ворот
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 14.11.2021 21:33
    +1
    Серж Р, 14.11.2021 21:27
    Да, там отличный футбол был от мокш. Уровня 1 лиги Украины
    Та думаю даже условный Альянс хоть один раз да ударили бы в створ
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    Серж Р
    Серж Р, 14.11.2021 21:27
    +1
    Maksim Dimitrov, 14.11.2021 21:24
    Мне тоже понравилась сборная России сегодня. С такой игрой они точно никуда не выйдут
    Да, там отличный футбол был от мокш. Уровня 1 лиги Украины
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    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 14.11.2021 21:38
    0
    Дід забув закусити!
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.11.2021 21:41 (изменен)
    -1
    Хорватия случайно 6 раз из 7 возможных вышла на ЧМ, где завоевала 2-е место в 2018 и 3-е место в 1998 году. Население Хорватии - 4 млн. Население России - 144 млн. Население Украины в районе 35 млн, думаю не больше. Может даже меньше 30 млн. Никто толком не знает.
    -
    Это означает, что украинцам, как и россиянам, нужно ехать и учиться в Хорватии как развивать из детей футболистов мирового уровня. Да, чемпионат Украины вроде как сильнее чем хорватский, но хорватский футбол в разы сильнее по результатам в последние 20 лет.
    -
    Хорватские футболисты играют на ведущих ролях в топовых клубах мира из года в год. Сборная этой маленькой страны - всегда серьезный соперник на любом мировом или европейском турнире.
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