Юрий СЕМИН: «Хорватам помог победить случай»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче квалификации ЧМ-2022 (0:1).



«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч.



Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.



Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным.



Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», – сказал Семин.

Отметим, что Хорватия нанесла 19 ударов против двух от России (5-0 в створ).

Автогол Кудряшова