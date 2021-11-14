Юрий СЕМИН: «Хорватам помог победить случай»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче квалификации ЧМ-2022 (0:1).
«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч.
Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.
Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным.
Наша сборная делала все возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», – сказал Семин.
Отметим, что Хорватия нанесла 19 ударов против двух от России (5-0 в створ).
Автогол Кудряшова
Источник — Чемпионат
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Это означает, что украинцам, как и россиянам, нужно ехать и учиться в Хорватии как развивать из детей футболистов мирового уровня. Да, чемпионат Украины вроде как сильнее чем хорватский, но хорватский футбол в разы сильнее по результатам в последние 20 лет.
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Хорватские футболисты играют на ведущих ролях в топовых клубах мира из года в год. Сборная этой маленькой страны - всегда серьезный соперник на любом мировом или европейском турнире.
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