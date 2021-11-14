Златко ДАЛИЧ: «Мы ничего не позволили сборной России»

Главный тренер сборной Хорватии – о важной победе

  • 14.11.2021 19:41
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Златко ДАЛИЧ: «Мы ничего не позволили сборной России»
© HNS

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над сборной России в матче отбора ЧМ-2022 (1:0).
 
«Хочу поздравить всех ребят, но не только тех, кто играл сегодня, а вообще всех, кто участвовал в отборочном цикле. Поблагодарить болельщиков и журналистов: когда вы нас критиковали, это было полезно. Для нас это получилась лучшая квалификация.
 
Хорватия доминировала целый матч. Самое важное, что мы ни в одном моменте не нервничали и не теряли уверенности. Мы также убедились, что Карпин пытался играть агрессивно – об этом говорили Бакаев и Ионов. Но мы с этим справились. Во втором тайме главной проблемой для нас стало поле, но мы старались дожать. Точку поставил автогол. Им везло до этого момента, теперь повезло нам.
 
Мы ничего не позволили сборной России – в том числе не позволяли делать короткие передачи. Мы агрессивно прессинговали, из-за чего россияне терялись.
 
Футболки Road To Qatar? Мы вообще не знали про них. Получили их буквально в последние секунды матча», — сказал Далич.

Источник — Чемпионат

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