Седьмой день сборов сборная Украины начала с утренней тренировки на НСК «Олимпийский». Во время разминки тренеры, в частности, предложили футболистам игровые упражнения на внимательность и смекалку, которые и пользу приносят, и в то же время являются прекрасной эмоциональной разрядкой. Фактор психологической разгрузки на седьмой день совместной работы имеет большое значение.

Во время основной части тренировки сине-желтые снова вернулись к тактической работе, которая и определяет готовность к решающему матчу. Александр Петраков и его ассистенты продолжают тщательную наработку игровой схемы, которую планируется применить в Боснии. Все 25 исполнителей участвуют в процессе, пытаясь показать себя с лучшей стороны. Боевая настройка и самоотверженность – не просто слова-штампы: именно такая атмосфера сейчас царит на тренировках национальной команды. После утреннего занятия сборная Украины вернулась в гостиницу, чтобы пообедать и собрать чемоданы.

В 18:00 запланирован вылет из Борисполя в Сараево. Полет будет длиться около двух часов. В столице Боснии сине-желтые разместятся в пятизвездочном отеле Radon Plaza. Официальная предматчевая тренировка и мероприятия для медиа украинцы проведут в городе Зеница 15 ноября: пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков сборной начнется в 18.30, а тренировка — в 19.00 по киевскому времени (первые 15 минут занятия будут открыты для СМИ).

ФОТО. Сборная Украины потренировалась на НСК и улетела в Сараево