И.о. президента РПЛ: «Играли прекрасно. Хорватия не наиграла на победу»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц поделился эмоциями после поражения сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
«Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью. Дальше будем решать задачу. Мне кажется, что достойно сыграли, ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова.
Играли достойно до 81-й минуты, заслуживали прямого выхода, значит, он случится позже. На мой взгляд, сборная Хорватии не наиграла на победу. С такой командой и Валерием Карпиным сможем выйти на чемпионат мира», – сказал Хачатурянц в комментарии ТАСС.
Отметим, что Хорватия нанесла 19 ударов против двух от России (5-0 в створ).
Источник — Sports.ru
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