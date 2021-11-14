И.о. президента РПЛ: «Играли прекрасно. Хорватия не наиграла на победу»

Ашот Хачатурянц высказался после матча

  • 14.11.2021 19:01
  • 3438 просмотров
  • 11 комментариев
И.о. президента РПЛ: «Играли прекрасно. Хорватия не наиграла на победу»
© HNS

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц поделился эмоциями после поражения сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью. Дальше будем решать задачу. Мне кажется, что достойно сыграли, ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова.

Играли достойно до 81-й минуты, заслуживали прямого выхода, значит, он случится позже. На мой взгляд, сборная Хорватии не наиграла на победу. С такой командой и Валерием Карпиным сможем выйти на чемпионат мира», – сказал Хачатурянц в комментарии ТАСС.

Отметим, что Хорватия нанесла 19 ударов против двух от России (5-0 в створ).

Источник — Sports.ru

(44 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.11.2021 19:07
    +13
    0 ударов в створ, 2 мимо за матч. Играли прекрасно 👌
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    u6464u
    u6464u, 14.11.2021 19:08
    +11
    Он обще этот футбол смотрел ?
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 14.11.2021 19:06
    +11
    он точно про футбол говорит...
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 14.11.2021 19:24
    +10
    Зашел на спортс.ру почитал комментарии. Адекватности и здравости у простых россиян в разы больше чем у руководства РФии.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 14.11.2021 19:22
    +9
    З мізками біда
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    hlib.kozak
    online
    hlib.kozak, 14.11.2021 19:28
    +8
    це він сказав, для тієї публіки, яка матч так і не дивилася ) вони прочитають заголовок - вирішать, що запад продолжаєт строіть козні, і піде далі їсти пєльмєні
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    terhoha
    terhoha, 14.11.2021 19:21
    +8
    Ашотік статистику переглянь. Яким боком мали виграти. 0 ударів у ствір.
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 14.11.2021 19:04
    +8
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    Олександр Каплуненко
    Олександр Каплуненко, 14.11.2021 19:19
    +6
    Хи-хи... то в них "клоуни" й до футболу дорвалися?
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    Heyter
    Heyter, 14.11.2021 19:58
    +2
    Стёб от в.о. президента РПЛ
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 14.11.2021 20:07
    0
    Чинуші вже явно плюють в очі пацакам. Або Ашот - ідіот. Двічі за матч пробили в небо, а він про гідну гру. Тепер я розумію, чому ріанчо так лизав мокшанцям ( ми виграємо ЧС і т.д ): там довбо.оби в федерації сидять. Похвалиш - дадуть бабло.
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