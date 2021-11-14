Все по делу. Андронов прокомментировал поражение сборной России в Хорватии

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал поражение сборной России в матче против Хорватии (0:1), которое не позволило команде Валерия Карпина напрямую пробиться на ЧМ-2022.



«К сожалению, все по делу. И абсолютно заслуженно. Играть, отплевываясь все 90 минут - нельзя. Это противоестественно.



Но Карпин проиграл не сегодня. Он проиграл Хорватии в первом матче. С Заболотным в основе и игрой на 0:0.



Теперь стыки. 70/30 что не пройдем. Развитие? Будет?», – написал Андронов в твиттере.