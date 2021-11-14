ВИДЕО. Нелепый автогол. Как Россия потеряла путевку на чемпионат мира

Хорвати дожали соперника во втором тайме

  • 14.11.2021 18:08
  • 6601 просмотр
  • 14 комментариев
ВИДЕО. Нелепый автогол. Как Россия потеряла путевку на чемпионат мира
© УЕФА. Федор Кудряшов

В воскресенье, 14 ноября, состоялся поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Хорватии и России (1:0).
 
Российская команда 80 минут держала оборону на поле, больше похожем на огород, но в итоге дрогнула. Защитник Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота и лишил команду шансов попасть напрямую на чемпионат мира.

Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jinx1991
    Jinx1991, 14.11.2021 18:12
    +12
    КУдряшов завербованый бандровец. руцкий ногомячист просто не может так убого сыграть
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    bonv
    bonv, 14.11.2021 18:25
    +10
    гарний гол. Приємний як бальзам на душу
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    roman75zpr
    roman75zpr, 14.11.2021 18:35
    +8
    Не каждый наш нападающий с такой позиции забьёт ))
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 14.11.2021 18:14
    +8
    Футбол вообще не вид спорта маскаляй. Не зря их в народе кривоногими называют. Борьба у них хорошо выходит. Хоккей тоже нац вид спорта. А футбол... ну это европейский вид спорта зачем туда лезть. В уефа зачем-то залезли. 86% в Азии но хочется же косить под культурных, развитых
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    Joni
    Joni, 14.11.2021 18:24
    +7
    Слава Хорватії
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    Letifer
    Letifer, 14.11.2021 18:39
    +6
    Россия словаков "обыграла" благодаря автоголу
    Вот и получили ответочку
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    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 14.11.2021 18:36
    +6
    Иностранный агент,интересно сколько ему Госдеп заплатил
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    lizerginnn
    lizerginnn, 14.11.2021 18:26
    +6
    Ну почему нелепый? Все в порядке. Так держать!
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    Standard
    online
    Standard, 14.11.2021 18:43
    +5
    Чому безглуздий?
    С колен встающий коленями поставил на колени всю Раху.
    Все логічно.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 14.11.2021 18:39
    +4
    Олицетворение всего выступления рашки в этом отборе. Так держать!
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    TimurKhAI
    TimurKhAI, 14.11.2021 18:23
    +3
    До знаменитого самострела Ковтуна в 98-м конечно далеко, но тоже неплохо
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    zzg77
    online
    zzg77, 14.11.2021 18:50
    +2
    Слава хорватам героям!!! Долой рашистких оккупантов!!! Свободу крымским татарам!! Путлеру Гаагский трибунал!!!!
    Ссылка
    ortoped666
    online
    ortoped666, 14.11.2021 18:52
    +1
    филимонов жив
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 14.11.2021 18:58
    0
    безглуздий автогол...типа бывает глуздый...автогол это безглуздый гол...а так вполне логичный гол...росияне опять порадовали день удался...
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