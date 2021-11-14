ВИДЕО. Нелепый автогол. Как Россия потеряла путевку на чемпионат мира

В воскресенье, 14 ноября, состоялся поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Хорватии и России (1:0).



Российская команда 80 минут держала оборону на поле, больше похожем на огород, но в итоге дрогнула. Защитник Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота и лишил команду шансов попасть напрямую на чемпионат мира.