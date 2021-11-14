Снова неудача. Вербич травмировался в матче за сборную Словении

Беньямин был заменен в середине первого тайма

  • 14.11.2021 17:30
  • 2270 просмотров
  • 5 комментариев
Снова неудача. Вербич травмировался в матче за сборную Словении
© Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

27-летний вингер «Динамо» Беньямин Вербич получил травму в матче отбора ЧМ-2022 против Кипра.
 
На 31-й минуте словенский футболист был вынужден покинуть поле. Его заменил Санди Ловрич.
 
Отметим, что в текущем сезоне Беньямин сыграл всего 9 матчей в составе киевского клуба (336 минут в сумме).

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 18:10
    +5
    PerezdeCuellar, 14.11.2021 18:06
    Це Ахметов з Павелкой все поробили.... алегархи, ворожі - чортяки кипрські!
    Только полные моральные уроды могут стебаться, когда футболист получает травму!
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 14.11.2021 17:59
    +2
    Никогда такого не было , и .................... .
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    adidas777
    adidas777, 14.11.2021 18:09
    +1
    Да что ты будешь делать....
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 14.11.2021 18:31
    -1
    А кто это?
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    PerezdeCuellar
    online
    PerezdeCuellar, 14.11.2021 18:06
    -3
    Це Ахметов з Павелкой все поробили.... алегархи, ворожі - чортяки кипрські!
    Ссылка
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