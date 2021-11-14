Снова неудача. Вербич травмировался в матче за сборную Словении

27-летний вингер «Динамо» Беньямин Вербич получил травму в матче отбора ЧМ-2022 против Кипра.
На 31-й минуте словенский футболист был вынужден покинуть поле. Его заменил Санди Ловрич.
Отметим, что в текущем сезоне Беньямин сыграл всего 9 матчей в составе киевского клуба (336 минут в сумме).
Источник — Sport.ua
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