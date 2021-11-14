Александр Зверев – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье стартуют матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 14 ноября сыграет Красная группа.
Вторыми на корт выйдут Александр Зверев и Маттео Берреттини. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли четыре раза, немец выиграл трижды.
Также в этом квартете представлены Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.
Источник — Sport.ua
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