Тренер Финляндии: «Надеемся, что Босния и Герцеговина одолеет Украину»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал победу над Боснией (3:1) в поединке отбора на ЧМ-2022 и выразил надежду на то, что боснийцы победят Украину в заключительном матче групповой стадии отбора.
«Мы довольны результатом, поединок получился интересным. Мы рано остались в меньшинстве, но сумели забить дважды и победить.
Мы сосредоточимся на еще одном чуде, чтобы обыграть и Францию. Но мы надеемся, что Босния и Герцеговина одолеет Украину», — сказал Канрева.
Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
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