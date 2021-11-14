Больше $100 тысяч. Гармаш рассказал о самом большом штрафе в карьере

31-летний украинский футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.

- Ты часто платил штрафы за свои выходки на поле?

- Да, бывало такое.

- Если собрать эти штрафы, то, наверное, можно купить квартиру? И не одну.

- Да, можно было бы.

- Твой самый большой штраф в карьере был около $50 тысяч?

- Больше.

- Неужели $100 тысяч?

- Больше. Но это за год, если можно так сказать.

- За что ты заплатил свой самый обидный и бессмысленный штраф?

- Наверное, за желтые карточки.