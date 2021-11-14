Больше $100 тысяч. Гармаш рассказал о самом большом штрафе в карьере

31-летний украинский футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.
- Ты часто платил штрафы за свои выходки на поле?
- Да, бывало такое.
- Если собрать эти штрафы, то, наверное, можно купить квартиру? И не одну.
- Да, можно было бы.
- Твой самый большой штраф в карьере был около $50 тысяч?
- Больше.
- Неужели $100 тысяч?
- Больше. Но это за год, если можно так сказать.
- За что ты заплатил свой самый обидный и бессмысленный штраф?
- Наверное, за желтые карточки.
Источник — BurBuzz
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