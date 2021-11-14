Больше $100 тысяч. Гармаш рассказал о самом большом штрафе в карьере

Украинский футболист «Динамо» финансово отвечал за свои промахи

  • 14.11.2021 12:03
  • 1523 просмотра
  • 0 комментариев
Больше $100 тысяч. Гармаш рассказал о самом большом штрафе в карьере
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

31-летний украинский футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.

- Ты часто платил штрафы за свои выходки на поле?
- Да, бывало такое.

- Если собрать эти штрафы, то, наверное, можно купить квартиру? И не одну.
- Да, можно было бы.

- Твой самый большой штраф в карьере был около $50 тысяч?
- Больше.

- Неужели $100 тысяч?
- Больше. Но это за год, если можно так сказать.

- За что ты заплатил свой самый обидный и бессмысленный штраф?
- Наверное, за желтые карточки.

Источник — BurBuzz

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности