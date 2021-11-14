Андрей ВОРОБЕЙ: «Есть надежда, что Украина будет в своих лучших кондициях»

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка Босния и Герцеговина — Украина в отборе на ЧМ-2022.
— Сборной Украины теперь будет легче в Боснии, учитывая турнирные расклады?
— Сложнее. Теперь боснийцы еще больше захотят доказать, что осечка в матче с финнами была случайностью. Тем более что в случае победы они могут обойти сборную Украины в итоговой турнирной таблице.
— Поединок с болгарами показал, что Украина готова к своему матчу года?
— В плане действий на поле «сине-желтые» показали, думаю, одну из лучших своих игр за историю. Однако подопечным Александра Петракова фатально не везло. Но в тоже время, не в обиду болгарам, но уровень соперника оставлял желать лучшего. Поэтому далекоидущие выводы по этому поединку делать не стоит. Тем не менее, в душе есть надежда, что к матчу против Боснии и Герцеговины сборная Украины подойдет в своих лучших кондициях и с полной ответственностью.
— Каким будет ваш прогноз на поединок Босния и Герцеговина — Украина?
— Очень надеюсь, что у нас закончится ничейная полоса (гостевой матч с финнами выносим за скобки). 1:2.
Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — zbirna.com
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