Андрей ВОРОБЕЙ: «Есть надежда, что Украина будет в своих лучших кондициях»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» со сборной Боснии и Герцеговины

  • 14.11.2021 10:57
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Есть надежда, что Украина будет в своих лучших кондициях»
© УАФ

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от поединка Босния и Герцеговина — Украина в отборе на ЧМ-2022.

— Сборной Украины теперь будет легче в Боснии, учитывая турнирные расклады?
— Сложнее. Теперь боснийцы еще больше захотят доказать, что осечка в матче с финнами была случайностью. Тем более что в случае победы они могут обойти сборную Украины в итоговой турнирной таблице.

— Поединок с болгарами показал, что Украина готова к своему матчу года?
— В плане действий на поле «сине-желтые» показали, думаю, одну из лучших своих игр за историю. Однако подопечным Александра Петракова фатально не везло. Но в тоже время, не в обиду болгарам, но уровень соперника оставлял желать лучшего. Поэтому далекоидущие выводы по этому поединку делать не стоит. Тем не менее, в душе есть надежда, что к матчу против Боснии и Герцеговины сборная Украины подойдет в своих лучших кондициях и с полной ответственностью.   

— Каким будет ваш прогноз на поединок Босния и Герцеговина — Украина?
— Очень надеюсь, что у нас закончится ничейная полоса (гостевой матч с финнами выносим за скобки). 1:2.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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