Денис ГАРМАШ: «Мою машину обстреляли не за долги»

Игрок «Динамо»рассказал о давнем происшествии

  • 14.11.2021 10:39
  • 2736 просмотров
  • 10 комментариев
Денис ГАРМАШ: «Мою машину обстреляли не за долги»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

31-летний украинский футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал об обстреле своего автомобиля, который случился несколько лет назад.

- Я до сих пор не разобрался, что это было. Уже и не разбираюсь, потому что прошло два или три года. Некоторые СМИ сразу писали, что это за какие-то долги, за ставки, но это не то. Если бы я был должен денег, я бы сразу признался и взял бы у кого-то одолжить. У того же Игоря Михайловича (Суркиса) попросил бы дать мне зарплату наперед. Это не то, о чем пишут. Кто это был, честно, не нашли, но мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации. Он сказал мне: «Не переживай, их нашли, но я тебе не скажу, кто это».

- А как после этого жилось твоей семье?
- Первых два месяца было страшно. Но я был уверен, что никаких долгов у меня не было, поэтому сказал семье вести себя спокойно и не переживать. Если бы я что-то был должен, тогда можно было бы волноваться. А так у меня даже не было врагов, поэтому я неделю переживал, а потом все стало нормально.

Источник — BurBuzz

(37 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Turnok
    Turnok, 14.11.2021 11:12
    +1
    Yura D, 14.11.2021 11:01
    Смотрю, что для донецких Гармаш как заноза. Их бесит, что динамовский ветеран играет лучше, чем ихние негры, за которых десятки миллионов заплатили
    Что ты сюда донецких приплёл. Причём тут они?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 14.11.2021 11:07
    +1
    Yura D, 14.11.2021 11:01
    Смотрю, что для донецких Гармаш как заноза. Их бесит, что динамовский ветеран играет лучше, чем ихние негры, за которых десятки миллионов заплатили
    Шпрот не нервничай... Ветеран космических войск
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 14.11.2021 11:17
    0
    Yura D, 14.11.2021 11:01
    Смотрю, что для донецких Гармаш как заноза. Их бесит, что динамовский ветеран играет лучше, чем ихние негры, за которых десятки миллионов заплатили
    ты это...давай мухи отдельно, котлеты отдельно
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    online
    PerezdeCuellar, 14.11.2021 11:14
    0
    Turnok, 14.11.2021 11:12
    Что ты сюда донецких приплёл. Причём тут они?
    Я теж сумніваюсь, бо він з Луганщіні... Мялований бандюк!
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    online
    PerezdeCuellar, 14.11.2021 11:13
    0
    Олексій дурня зашмигує....
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 14.11.2021 10:59
    0
    Trollface, 14.11.2021 10:50
    Играл безбожно. Проигрывал все до копейки.
    Красиво и кратко ты свою автобиографию рассказал
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    Trollface
    Trollface, 14.11.2021 10:50
    0
    Играл безбожно. Проигрывал все до копейки.
    Ссылка
    Roman Romanyuk
    online
    Roman Romanyuk, 14.11.2021 10:54
    -1
    А що він скаже, що грав на ставках безбожно і заліз в борги по вуха, бреше і викручується, ще і Суркіса сюда заплітає, нахрена?
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 14.11.2021 10:47
    -1
    ой брешет ..За то , не за то, нашли, не нашли.....
    "..что это за какие-то долги, за ставки, но это не то..."..... а за ШО?...".
    "Кто это был, честно, не нашли.....Он сказал мне: «Не переживай, их нашли..."
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 14.11.2021 11:01
    -2
    Смотрю, что для донецких Гармаш как заноза. Их бесит, что динамовский ветеран играет лучше, чем ихние негры, за которых десятки миллионов заплатили
    Ссылка
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