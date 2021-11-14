Денис ГАРМАШ: «Мою машину обстреляли не за долги»

31-летний украинский футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал об обстреле своего автомобиля, который случился несколько лет назад.

- Я до сих пор не разобрался, что это было. Уже и не разбираюсь, потому что прошло два или три года. Некоторые СМИ сразу писали, что это за какие-то долги, за ставки, но это не то. Если бы я был должен денег, я бы сразу признался и взял бы у кого-то одолжить. У того же Игоря Михайловича (Суркиса) попросил бы дать мне зарплату наперед. Это не то, о чем пишут. Кто это был, честно, не нашли, но мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации. Он сказал мне: «Не переживай, их нашли, но я тебе не скажу, кто это».

- А как после этого жилось твоей семье?

- Первых два месяца было страшно. Но я был уверен, что никаких долгов у меня не было, поэтому сказал семье вести себя спокойно и не переживать. Если бы я что-то был должен, тогда можно было бы волноваться. А так у меня даже не было врагов, поэтому я неделю переживал, а потом все стало нормально.