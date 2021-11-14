Геннадий ЗУБОВ: «Украина должна сосредоточиться на своем поединке»

«Сине-желтые» обязаны добиться победы над Боснией и Герцеговиной, считает специалист

  • 14.11.2021 09:07
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Геннадий ЗУБОВ: «Украина должна сосредоточиться на своем поединке»
© УАФ

Экс-игрок национальной сборной Украины Геннадий Зубов поделился мнением о ситуации в группе сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«Конечно, со стратегической точки зрения украинцев больше устраивала ничья, тогда в последнем матче в случае победы мы занимали проходное второе место. Теперь положение осложнилось. Нам необходимо не только выигрывать у боснийцев, но и чтобы французы не проиграли финнам. И, если принять во внимание, что при равенстве очков преимущество получает сборная, имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей, то нашим нужно постараться победить с перевесом хотя бы в два гола.

Я уверен, что французы, взяв верх над Казахстаном, прогнозируемо обеспечат себе путевку в финальную часть мирового форума в Катаре, однако это отнюдь не значит, что в заключительном матче они спустя рукава будут действовать против финнов. И даже если выставят экспериментальный состав, то это не должно вводить в заблуждение: у французов «звезд» предостаточно, поэтому хозяевам не стоит ждать от именитого соперника слабинки.

Хотя посоветовал бы подопечным Александра Петракова, в первую очередь, сосредоточиться на своем поединке и, наконец-то, порадовать болельщиков победным результатом», — считает Зубов.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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