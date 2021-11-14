Денис ГАРМАШ: «Зеленский отработал все до копейки»

Игрок «Динамо» рассказал о выступлении будущего президента Украины на дне рождения его жены

  • 14.11.2021 08:39
  • 3739 просмотров
  • 2 комментария
Денис ГАРМАШ: «Зеленский отработал все до копейки»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, как на дне рождения его жены Снежаны выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

- Тебя раньше можно было увидеть на концертах «Квартала 95». Ваш юмор совпадает?
- Иногда можно посмеяться. Да, мы раньше ходили с женой. А сейчас что-то... Зеленский ушел, и как-то не то стало.

- Немногие футболисты могут себе позволить на день рождения жены пригласить ведущим вечера будущего президента Украины.
- Так было. Захотели шутки послушать.

- Дорого обошелся тогда президент Украины?
- Нормально.

- Отработал до последней копейки все?
- Да. Та мы и недолго, до 12 тогда посидели — и все. Потому что у нас же режим был, до 12 можно только было. Даже сам президент удивился: «Ого! Первый раз меня только с 8 до 12 — и все. Я на целую ночь готов был». Но получилось так.

- Юмор футбольный был?
- Про нас, про семью. Было и про футбол. Разное. Весело было.

- Вы поддерживали связь с Зеленским?
- Мы не общались. Мы больше с Юзиком, с Кошевым. А сейчас — нет.

Источник — BurBuzz

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 14.11.2021 09:20
    -3
    Не здивований
    Ссылка
    Pychnenko
    Pychnenko, 14.11.2021 09:28
    -4
    Членом по роялю стучали?
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