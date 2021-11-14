Денис ГАРМАШ: «Зеленский отработал все до копейки»

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, как на дне рождения его жены Снежаны выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
- Тебя раньше можно было увидеть на концертах «Квартала 95». Ваш юмор совпадает?
- Иногда можно посмеяться. Да, мы раньше ходили с женой. А сейчас что-то... Зеленский ушел, и как-то не то стало.
- Немногие футболисты могут себе позволить на день рождения жены пригласить ведущим вечера будущего президента Украины.
- Так было. Захотели шутки послушать.
- Дорого обошелся тогда президент Украины?
- Нормально.
- Отработал до последней копейки все?
- Да. Та мы и недолго, до 12 тогда посидели — и все. Потому что у нас же режим был, до 12 можно только было. Даже сам президент удивился: «Ого! Первый раз меня только с 8 до 12 — и все. Я на целую ночь готов был». Но получилось так.
- Юмор футбольный был?
- Про нас, про семью. Было и про футбол. Разное. Весело было.
- Вы поддерживали связь с Зеленским?
- Мы не общались. Мы больше с Юзиком, с Кошевым. А сейчас — нет.
Источник — BurBuzz
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