Денис ГАРМАШ: «Зеленский отработал все до копейки»

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, как на дне рождения его жены Снежаны выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

- Тебя раньше можно было увидеть на концертах «Квартала 95». Ваш юмор совпадает?

- Иногда можно посмеяться. Да, мы раньше ходили с женой. А сейчас что-то... Зеленский ушел, и как-то не то стало.

- Немногие футболисты могут себе позволить на день рождения жены пригласить ведущим вечера будущего президента Украины.

- Так было. Захотели шутки послушать.

- Дорого обошелся тогда президент Украины?

- Нормально.

- Отработал до последней копейки все?

- Да. Та мы и недолго, до 12 тогда посидели — и все. Потому что у нас же режим был, до 12 можно только было. Даже сам президент удивился: «Ого! Первый раз меня только с 8 до 12 — и все. Я на целую ночь готов был». Но получилось так.

- Юмор футбольный был?

- Про нас, про семью. Было и про футбол. Разное. Весело было.

- Вы поддерживали связь с Зеленским?

- Мы не общались. Мы больше с Юзиком, с Кошевым. А сейчас — нет.