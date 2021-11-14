Гармаш назвал новую кличку Витиньо

Футболист «Динамо» часто раздает прозвища своим одноклубникам

  • 14.11.2021 07:09
  • 1940 просмотров
  • 3 комментария
Гармаш назвал новую кличку Витиньо
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, как раздает клички своим одноклубникам.

- Ты мастер раздавать клички?
- Да, есть такое. Чтобы настроение поднять и посмеяться. У Витиньо новая кличка — огурец.

- Почему?
- Не знаю, форма такая. Мы ему придумали. Худенький такой, как огурец. Никто не обижается. У нас такого нет, что кличка остается надолго. Неделю посмеялись над одним, и все перешло на другого. Клички возникают по внешности. Чисто посмеяться.

Источник — BurBuzz

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    finka13
    online
    finka13, 14.11.2021 08:11
    0
    Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 14.11.2021 07:50
    0
    Dfs2262ar, 14.11.2021 07:41
    А сам то кто? Конченый огурец?
    Ты обиделся и бесишься? Жесть
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 14.11.2021 07:41
    -2
    А сам то кто? Конченый огурец?
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