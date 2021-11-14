Гармаш назвал новую кличку Витиньо

31-летний футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш рассказал, как раздает клички своим одноклубникам.
- Ты мастер раздавать клички?
- Да, есть такое. Чтобы настроение поднять и посмеяться. У Витиньо новая кличка — огурец.
- Почему?
- Не знаю, форма такая. Мы ему придумали. Худенький такой, как огурец. Никто не обижается. У нас такого нет, что кличка остается надолго. Неделю посмеялись над одним, и все перешло на другого. Клички возникают по внешности. Чисто посмеяться.
Источник — BurBuzz
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