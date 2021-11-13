Андрей ПАВЕЛКО: «Петракову не придет мысль пригласить игрока из России»

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что спортсмены чувствуют критику, если они публично делают какие-то неправильные вещи.

А примером для футболистов сейчас является тренер сборной Украины Александр Петраков.

«Есть пример с недавней Олимпиадой, когда можно сделать какие-то вещи случайно, которые плохо могут быть восприняты обществом. И хорошо, что для спортсменов таким «политруком» являются соцсети, когда активные люди в обществе могут указать на какие-то ошибки».

«Есть хороший пример Петракова. Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись, например, сказать, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый же день сказал об этом, и никто его не просил это делать. Он чувствует ту боль, которая есть в нашей стране из-за потерянных жизней, и ему никогда не придет мысль пригласить футболистов из России».

«Он сам подает пример», - считает Павелко.