Андрей ПАВЕЛКО: «Петракову не придет мысль пригласить игрока из России»

Президент УАФ уверен, что из чемпионата России в сборную Украины не попасть

  • 13.11.2021 22:28
  • 1657 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Петракову не придет мысль пригласить игрока из России»
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что спортсмены чувствуют критику, если они публично делают какие-то неправильные вещи.

А примером для футболистов сейчас является тренер сборной Украины Александр Петраков.

«Есть пример с недавней Олимпиадой, когда можно сделать какие-то вещи случайно, которые плохо могут быть восприняты обществом. И хорошо, что для спортсменов таким «политруком» являются соцсети, когда активные люди в обществе могут указать на какие-то ошибки».

«Есть хороший пример Петракова. Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись, например, сказать, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый же день сказал об этом, и никто его не просил это делать. Он чувствует ту боль, которая есть в нашей стране из-за потерянных жизней, и ему никогда не придет мысль пригласить футболистов из России».

«Он сам подает пример», - считает Павелко.

Источник — Новое время

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 13.11.2021 23:08
    +1
    Иногда одни и те же слова, сказанные различными людьми воспринимаются совершенно по разному. Вот и в этом случае (если приведенные цитаты действительно принадлежат Павелко)...чуть не вывернуло от лицемерия...
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    Abdulla
    Abdulla, 13.11.2021 23:04
    0
    Ага,в гандболе (женском )можно, в биатлоне натурализация россиян обычное явление, в хоккее вообще до абсурда доходит,что сейчас за сборную страны несколько человек с паспортами с двухглавыми орлами,а вот футбол- это святое, ну.ну, продолжайте и дальше жечь Андрюша на пару с Шурой
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    Сергей Веклич
    online
    Сергей Веклич, 13.11.2021 22:34
    -4
    Не запросить,і молодець.А далі що?Чи це такий хід,щоб відвернути увагу від результатів збірної?
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