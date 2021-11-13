Україна U-17 в большинстве крупно обыграла сверстников из Казахстана

Три четверти поединка команда Олега Кузнецова играла 11 на 9

  • 13.11.2021 21:15
  • 513 просмотров
  • 2 комментария
Україна U-17 в большинстве крупно обыграла сверстников из Казахстана
© УАФ

Сборная Украины U-17 провела второй матч в квалификации Евро-2022 (U-17).
 
Подопечные Олега Кузнецова переиграли команду Казахстана, соперники играли в двойном меньшинстве с 25-й минуты.
 
Квалификация Евро-2022 U-17
 
Группа 11, 2-й тур, 13 ноября
 
Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0
Голы: Гусев (45), Микитюк (45+2), Кремчанин (76)
Удаления: Исраилов (9), Михайлов (25)

Турнирная таблица


 
3-й тур, 16 ноября
 
Украина U-17 – Португалия U-17
Казахстан U-17 – Уэльс U-17

В элитный раунд квалификации, который состоится весной 2022 года, выйдут по две сильнейшие сборные 13 групп, а также четыре лучшие команды, которые займут третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд.
 
Сборная Израиля на правах хозяина Евро получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Туда же попадут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших вторых команд.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    fedd1979, 13.11.2021 21:22 (изменен)
    +3
    Подвійні відчуття... Півтори тайми 11х9 з казахами!!! Який мав би бути рахунок? І як у них виграли португальці?
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    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 21:23
    +1
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