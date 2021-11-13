Україна U-17 в большинстве крупно обыграла сверстников из Казахстана

Сборная Украины U-17 провела второй матч в квалификации Евро-2022 (U-17).



Подопечные Олега Кузнецова переиграли команду Казахстана, соперники играли в двойном меньшинстве с 25-й минуты.



Квалификация Евро-2022 U-17



Группа 11, 2-й тур, 13 ноября



Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0

Голы: Гусев (45), Микитюк (45+2), Кремчанин (76)

Удаления: Исраилов (9), Михайлов (25)

Турнирная таблица





3-й тур, 16 ноября



Украина U-17 – Португалия U-17

Казахстан U-17 – Уэльс U-17

В элитный раунд квалификации, который состоится весной 2022 года, выйдут по две сильнейшие сборные 13 групп, а также четыре лучшие команды, которые займут третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки. Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд.



Сборная Израиля на правах хозяина Евро получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Туда же попадут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших вторых команд.