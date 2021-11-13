ФОТО. Сборная Украины провела тренировку и посмотрела футбол

Сборная Украины в субботу провела тренировку на НСК Олимпийский в рамках подготовки к последнему матчу отбора ЧМ-2022 против Боснии.

Работали все 25 игроков, которые были вызваны в национальную команду.

Наставник Александр Петраков посвятил занятие тактической подготовке к поединку с Боснией. Кроме того, футболисты успели посмотреть матч Босния - Финляндия, который завершился победой гостей.

В воскресенье Украина проведет еще одну тренировку в Киеве, а вечером вылетит в Боснию.

Матч состоится 16 ноября.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Гэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).