Испания – Швеция. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч отбора на ЧМ-2022

  • 13.11.2021 20:20
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Испания – Швеция. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Испания – Швеция.

«В предыдущем туре Испания на выезде обыграла Грецию со счетом 1:0. В свою очередь, Швеция уступила на выезде Грузии (0:2).

На данный момент Испания с 16 очками лидирует в группе В, Швеция с 15 баллами идет второй. В этом матче будет решаться судьба первого места.

19 раз встречались между собой эти команды. 7 раз победила Испания, 7 раз встречи завершались вничью 5 раз выигрывала Швеция.

Это уже будет третья игра между испанцами и шведами в 2021 году. Ранее эти сборные сыграли 0:0 в рамках группового этапа Евро. А затем в матче отбора чемпионата мира Швеция на своем поле обыграла Испанию со счетом 2:1.

Поставлю на то, что испанцы обыграют шведов и выйдут на мундиаль с первого места в группе», – сказал Бартулович.

Матч Испания – Швеция состоится 14-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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