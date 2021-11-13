Хорватия – Россия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 13.11.2021 20:00
  • 1437 просмотров
  • 3 комментария
Хорватия – Россия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Хорватия – Россия.

«В предыдущих матчах Хорватия и Россия уверенно победили. Хорваты на выезде разгромили сборную Мальты со счетом 7:1. А россияне со счетом 6:0 на своем поле победили национальную команду Кипра.
На данный момент Россия с 22 очками лидирует в группе Н. Хорватия с 20 баллами идет второй. В этом матче будет решаться судьба первого места.

Пять раз встречались между собой Хорватия и Россия. Один раз выиграли хорваты и четыре раза была зафиксирована ничья. Ни разу россияне не выигрывали у хорватов.

Для сборной Хорватии – это игра года, как говорят в Хорватии. Матч состоится в моем родном городе Сплите. Для русских там будет создана адская атмосфера. Я ставлю, что Хорватия обыграет Россию», - сказал Бартулович.

Матч Хорватия – Россия состоится 14-го ноября. Начало встречи в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    grig
    grig, 13.11.2021 20:11
    +2
    Надо болеть за братьев славян - Хорватов. Против угро-финов.
    Ссылка
    если будем так играть
    если будем так играть, 13.11.2021 20:49
    +1
    grig, 13.11.2021 20:11
    Надо болеть за братьев славян - Хорватов. Против угро-финов.
    Какие они братья, если там 85% католиков? А в Украине 70% православных.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 13.11.2021 20:38
    -2
    сподіваюсь "краваточники" не просто переможуть, а розірвуть мокшан! До речі вболівальників зі сходу пустять до Хорватії? "СпутніК" же ш не визнаний в цівілізованому світі
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