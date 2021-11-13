Хорватия – Россия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Хорватия – Россия.

«В предыдущих матчах Хорватия и Россия уверенно победили. Хорваты на выезде разгромили сборную Мальты со счетом 7:1. А россияне со счетом 6:0 на своем поле победили национальную команду Кипра.

На данный момент Россия с 22 очками лидирует в группе Н. Хорватия с 20 баллами идет второй. В этом матче будет решаться судьба первого места.

Пять раз встречались между собой Хорватия и Россия. Один раз выиграли хорваты и четыре раза была зафиксирована ничья. Ни разу россияне не выигрывали у хорватов.

Для сборной Хорватии – это игра года, как говорят в Хорватии. Матч состоится в моем родном городе Сплите. Для русских там будет создана адская атмосфера. Я ставлю, что Хорватия обыграет Россию», - сказал Бартулович.

Матч Хорватия – Россия состоится 14-го ноября. Начало встречи в 16:00.