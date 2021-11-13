Стокгольм. Томми Пол выиграл дебютный титул ATP

24-летний американец переиграл в финале Дениса Шаповалова

  • 13.11.2021 19:41
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Стокгольм. Томми Пол выиграл дебютный титул ATP
© ATP. Томми Пол

13 ноября состоялся финал в рамках турнира ATP Tour 250 в Стокгольме.
 
В матче за титул 24-летний американец Томми Пол в трех сетах одолел канадца Дениса Шаповалова.
 
Стокгольм. Финал
Томми Пол (США) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 2:6, 6:4
 
Для Пола это был первый финал и первый титул ATP. С новой недели американец установит личный рекорд в мировом рейтинге (43).
 
Шаповалов провел четвертый финал на уровне ATP, проиграв в третий раз подряд. Он вернется в топ-15.

Источник — Sport.ua

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