Стаховский обыграл Молчанова в финале челленджера в Братиславе

Сергей завоевал титул

  • 13.11.2021 19:25
  • 310 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский обыграл Молчанова в финале челленджера в Братиславе
© БТУ. Сергей Стаховский и Денис Молчанов

13 ноября состоялся парный финал в рамках челленджера в Братиславе.
 
Сергей Стаховский в дуэте со словаком Филипом Хорански обыграл Дениса Молчанова и экс-украинца Александра Недовесова.
 
Братислава. Финал
Сергей Стаховский / Филип Хорански – Денис Молчанов / Александр Недовесов – 6:4, 6:4
 
Для Стаховского это уже третий парный титул в текущем сезоне, но первый на харде.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 13.11.2021 19:37
    0
    Стаховский Пограв?
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