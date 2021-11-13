Стаховский обыграл Молчанова в финале челленджера в Братиславе

13 ноября состоялся парный финал в рамках челленджера в Братиславе.



Сергей Стаховский в дуэте со словаком Филипом Хорански обыграл Дениса Молчанова и экс-украинца Александра Недовесова.



Братислава. Финал

Сергей Стаховский / Филип Хорански – Денис Молчанов / Александр Недовесов – 6:4, 6:4



Для Стаховского это уже третий парный титул в текущем сезоне, но первый на харде.