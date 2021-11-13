Португалия – Сербия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира Португалия – Сербия.

«В предыдущем туре Португалия сыграла вничью 0:0 с Ирландией на ее поле. Сербы в ноябре играли товарищеский матч с Катаром, в котором они победили со счетом 4:0. В первом круге Сербия и Португалия сыграли вничью 2:2 в Белграде.

Семь раз встречались между собой эти соперники. Три раза выиграла Португалия и четыре раза поединки завершались вничью. Ни разу сербы еще не побеждали португальцев.

Также интересный факт. Во всех семи матчах обе команды забивали. Кроме той ничьи 2:2, в этих встречах трижды были зафиксированы результаты 1:1. Также португальцы побеждали со счетами 2:1 два раза и 4:2. Любопытно, что в двух предыдущих встречах этих команд было забито 10 мячей (4:2 и 2:2)!

Я поставлю на то, что Португалия обыграет дома Сербию в напряженном матче», - сказал Бартулович.

Матч Португалия – Сербия состоится 14-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».