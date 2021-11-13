Шахтер вернулся к тренировкам. С командой работают игроки U-19

Небольшой отдых футболистов подошел к концу

  • 13.11.2021 18:31
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Шахтер вернулся к тренировкам. С командой работают игроки U-19
© shakhtar.com

После завершения минувшего тура УПЛ игрокам «Шахтера», которые не разъехались по своим сборным, был предоставлен отдых.

В субботу команда вернулась к работе и провела тренировку длительностью около 45 минут. Занятие было не самым интенсивным – «горняки» начинают недельный цикл подготовки к поединку следующего тура чемпионата с «Рухом».

С основой тренировались двое игроков «Шахтера» U19 – центральный защитник Марьян Фарина и полузащитник Илья Гулько.

11 футболистов первой команды сейчас находятся в сборных Украины и Израиля, и они должны вернуться в клуб незадолго до матча с «Рухом».

Следующий матч УПЛ команда проведет 20 ноября.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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