Шахтер вернулся к тренировкам. С командой работают игроки U-19

После завершения минувшего тура УПЛ игрокам «Шахтера», которые не разъехались по своим сборным, был предоставлен отдых.
В субботу команда вернулась к работе и провела тренировку длительностью около 45 минут. Занятие было не самым интенсивным – «горняки» начинают недельный цикл подготовки к поединку следующего тура чемпионата с «Рухом».
С основой тренировались двое игроков «Шахтера» U19 – центральный защитник Марьян Фарина и полузащитник Илья Гулько.
11 футболистов первой команды сейчас находятся в сборных Украины и Израиля, и они должны вернуться в клуб незадолго до матча с «Рухом».
Следующий матч УПЛ команда проведет 20 ноября.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.