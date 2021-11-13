Даниэле ДЕ РОССИ: «Моуриньо – один из сильнейших тренеров в истории»

Легенда «Ромы» поддержал главного тренера команды

  • 13.11.2021 17:35
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Даниэле ДЕ РОССИ: «Моуриньо – один из сильнейших тренеров в истории»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Легенда и экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси верит в главного тренера команды Жозе Моуриньо:

«У «Ромы» должно быть все в порядке в конце сезона, если они не дадут сжечь себя этому тренеру, одному из сильнейших в истории футбола. Он один из 5-6 сильнейших тренеров в истории, давайте постараемся не дать ему сжечь себя.

«Рома» в моем сердце, иногда лучше наблюдать за клубом со стороны, я бы не хотел оказаться на месте Моуриньо. Не думаю, что у команды будут проблемы с выходом из небольшого кризиса».

Источник — Corriere dello Sport

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