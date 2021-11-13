ВИДЕО. Финляндия в первом тайме осталась в меньшинстве в матче с Боснией

Сборная Финляндии еще в первом тайме матча отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины осталась в меньшинстве.
На 37-й минуте 33-летний защитник Юкка Райтала получил прямую красную карточку за жесткий фол против Сеада Колашинаца, которого пришлось заменить.
Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу финнов.
Удаление Райталы
Источник — Sport.ua
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