ВИДЕО. Финляндия в первом тайме осталась в меньшинстве в матче с Боснией

Сборная Финляндии еще в первом тайме матча отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины осталась в меньшинстве.



На 37-й минуте 33-летний защитник Юкка Райтала получил прямую красную карточку за жесткий фол против Сеада Колашинаца, которого пришлось заменить.



Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу финнов.

Удаление Райталы