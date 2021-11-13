ВИДЕО. Мощный старт от финнов. Незабитый пенальти и гол за 30 минут

Сборная Финляндии результативно начала матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
На 24-й минуте финны получили право на одиннадцатиметровый удар, но Теему Пукки не смог воспользоваться своим шансом. А спустя пять минут парни Маркку Канервы все же вышли вперед, отличился Маркус Форсс, которому ассистировал все тот же Пукки.
Незабитый пенальти, 25 мин., Финляндия
Гол! Форсс, 29 мин., Финляндия
Источник — Sport.ua
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