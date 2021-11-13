ВИДЕО. Мощный старт от финнов. Незабитый пенальти и гол за 30 минут

Команда Маркку Канервы всерьез настроена победить на выезде

  • 13.11.2021 16:39
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ВИДЕО. Мощный старт от финнов. Незабитый пенальти и гол за 30 минут
© Getty Images/Global Images Ukraine. Теему Пукки

Сборная Финляндии результативно начала матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
 
На 24-й минуте финны получили право на одиннадцатиметровый удар, но Теему Пукки не смог воспользоваться своим шансом. А спустя пять минут парни Маркку Канервы все же вышли вперед, отличился Маркус Форсс, которому ассистировал все тот же Пукки.

Незабитый пенальти, 25 мин., Финляндия

Гол! Форсс, 29 мин., Финляндия

Источник — Sport.ua

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