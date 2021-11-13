Супруга Зубкова: «Мужчина должен зарабатывать от 10 тысяч евро»

Анна Зубкова, супруга вингера венгерского «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, рассказала, сколько должен зарабатывать её мужчина.
– Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?
– Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?
– От 10 000 евро.
– Сколько нужно тебе, если без дочери?
– 3000. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.
Последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве.
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Источник — Великий футбол
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