Супруга Зубкова: «Мужчина должен зарабатывать от 10 тысяч евро»

Анна Зубкова назвала необходимый для себя минимум

  • 13.11.2021 13:24
  • 2078 просмотров
  • 14 комментариев
Супруга Зубкова: «Мужчина должен зарабатывать от 10 тысяч евро»
© Instagram. Анна и Александр Зубковы

Анна Зубкова, супруга вингера венгерского «Ференцвароша» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, рассказала, сколько должен зарабатывать её мужчина.

– Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?

– Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?
– От 10 000 евро.

– Сколько нужно тебе, если без дочери?
– 3000. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

Последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве.

Смотрите также: ВИДЕО. Богатая жизнь Сауля Альвареса

Источник — Великий футбол

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dmitry Shevchenko
    Dmitry Shevchenko, 13.11.2021 13:35
    +11
    Шмара
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 13.11.2021 13:35
    +10
    Та нах кому ти потрібна.
    Ссылка
    samird
    samird, 13.11.2021 13:47
    +6
    Все шлюхи в этом полностью уверены. Они считают, что единственная их обязанность ухаживать за собой (за деньги мужчины) и раздвигать ноги. Одежда, ноготочки, бутичечки (конечно же за деньги мужчины!) - это достойное занятие для экскортницы. Причем для большинства это всё заканчивается на должности директора и фоточек в инсте, а работают совсем другие люди, т.к. оно работать не может и не хочет. Пустышки. И кого эти безмозглые куклы могут родить своему мужчине? Я понимаю поматросить по молодости, но жениться на таких - это верх тупости.
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 13.11.2021 13:39 (изменен)
    +6
    Интересно, она в курсе, что в Украине средняя ЗП 15000 грн? IT получают в среднем 1500 долларов. А это одна из самых оплачиваемых профессий. Для нее мужики - это только футболисты и депутаты
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 13.11.2021 13:49
    +5
    Хочу посмотреть на неё с её запросами после того как Зубков её бросит.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 13.11.2021 13:56
    +4
    Вы только что прочитали небольшую статью по паразитологии.
    Ссылка
    SvTA17k
    online
    SvTA17k, 13.11.2021 13:48 (изменен)
    +4
    Буряки сапати ,там будеш получати 4000
    Ссылка
    Vitaliy Kuzuniy
    online
    Vitaliy Kuzuniy, 13.11.2021 13:48
    +4
    Кому "розповила"? Интервью брали что-ли? Тогда вопрос: кого она вообще интересует, кто это?
    Ссылка
    wartaan
    wartaan, 13.11.2021 13:44
    +4
    не на сосала,а подарили - вот вся суть этой шкуры рваной и проштампованой!
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 13.11.2021 13:49
    +3
    шмоня, ты хоть копейку заработала?
    Ссылка
    timmy
    online
    timmy, 13.11.2021 13:38
    +3
    Эээ, спорт.юа шо за фигня? Де Морозючка?
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 13.11.2021 13:37
    +1
    Лучше бы мужа научила головой забивать!!!
    Ссылка
    Серж Р
    Серж Р, 13.11.2021 14:01
    0
    Ахаа. Она не понимает, что пока она хороший актив. Лет через 7 она будет уже плохим активом. И тогда вопрос со...ть или не со...ть стоять не будет Вопрос будет один: кому, кому? И за банку варенья и пачку печенья. Мозгов же нет
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.11.2021 13:52
    0
    Саня будь осторожен, у нас есть заслуженный железнодорожник Серёга Лещенко как раз столько зарабатывает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности