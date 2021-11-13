ВИДЕО. Мячом сильно в голову. Фреду жестко досталось от партнера

Игрок «Реала» Каземиро с близкого расстояния зарядил мяч в голову Фреду

  • 13.11.2021 06:43
  • 694 просмотра
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Мячом сильно в голову. Фреду жестко досталось от партнера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Судья и Фред

Хавбек сборной Бразилии Фред, который играет за «Манчестер Юнайтед», попал в неприятный эпизод в матче квалификации ЧМ-2022 против Колумбии (1:0).

В одном из эпизодов матча Фред получил мячом по лицу от партнера по сборной – полузащитника Каземиро. Игрок «Реала» с близкого расстояния зарядил мяч прямо в голову Фреду, экс-хавбеку донецкого «Шахтера» (2013–2018).

Фред провел на поле 45 минут, и в перерыве он был заменен. Это его 21-й матч в футболке бразильской сборной. Сборная Бразилии лидирует в турнире и уже гарантировала себе путевку на ЧМ-2022.

ВИДЕО. Мячом сильно в голову. Фреду жестко досталось от партнера

 

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности