Хавбек сборной Бразилии Фред, который играет за «Манчестер Юнайтед», попал в неприятный эпизод в матче квалификации ЧМ-2022 против Колумбии (1:0).
В одном из эпизодов матча Фред получил мячом по лицу от партнера по сборной – полузащитника Каземиро. Игрок «Реала» с близкого расстояния зарядил мяч прямо в голову Фреду, экс-хавбеку донецкого «Шахтера» (2013–2018).
Фред провел на поле 45 минут, и в перерыве он был заменен. Это его 21-й матч в футболке бразильской сборной. Сборная Бразилии лидирует в турнире и уже гарантировала себе путевку на ЧМ-2022.
ВИДЕО. Мячом сильно в голову. Фреду жестко досталось от партнера
Источник — Sport.ua
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