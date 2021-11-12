Совладелец Дженоа: «Было непросто убедить Шевченко возглавить команду»

Один из совладельцев «Дженоа» Андрес Бласкес признался, что переговоры с новым главным тренером команды Андреем Шевченко были непростыми:

«Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы сделать команду конкурентоспособной. Посвятили Шевченко в эти вопросы и сейчас готовим новую структуру управления, которая будет интегрирована с существующей.

Мы действительно хотим добиться успеха в «Дженоа». Шевченко было очень непросто убедить возглавить нашу команду. Он хорошо справился с работой в сборной Украины, он очень интегрирован в наше видение футбола».