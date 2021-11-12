Совладелец Дженоа: «Было непросто убедить Шевченко возглавить команду»

Андрес Бласкес – о новом тренере команды

  • 12.11.2021 23:26
  • 617 просмотров
  • 1 комментарий
Совладелец Дженоа: «Было непросто убедить Шевченко возглавить команду»
© ФК Дженоа

Один из совладельцев «Дженоа» Андрес Бласкес признался, что переговоры с новым главным тренером команды Андреем Шевченко были непростыми:

«Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы сделать команду конкурентоспособной. Посвятили Шевченко в эти вопросы и сейчас готовим новую структуру управления, которая будет интегрирована с существующей.

Мы действительно хотим добиться успеха в «Дженоа». Шевченко было очень непросто убедить возглавить нашу команду. Он хорошо справился с работой в сборной Украины, он очень интегрирован в наше видение футбола».

Источник — Football-Italia

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 00:02
    0
    ой да кому вы тулите это, он то может и строил из себя неприступную крепость, но мы то знаем что он на любую кость брошенную с барского стола бросился бы.
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