Замена для Аллахьяра? Заря планирует купить форварда Миная

Форвард «Миная» и сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде может продолжить карьеру в луганской «Заре».

20-летний азербайджанец может присоединиться к команде УПЛ во время зимнего трансферного окна.

Луганский клуб рассматривает Ахмедзаде как замену иранцу Аллахьяру Сайядманешу, аренда которого из турецкого «Фенербахче» завершится в декабре.

В услугах Ахмедзаде также заинтересован бакинский «Нефтчи». В текущем сезоне УПЛ Рустам провел 9 матчей и забил 2 гола. За сборную Азербайджана он сыграл 4 поединка.