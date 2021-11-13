Замена для Аллахьяра? Заря планирует купить форварда Миная

В услугах Рустама Ахмедзаде также заинтересован бакинский «Нефтчи»

  • 13.11.2021 00:35
  • 674 просмотра
  • 2 комментария
Замена для Аллахьяра? Заря планирует купить форварда Миная
© ФК Минай. Рустам Ахмедзаде

Форвард «Миная» и сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде может продолжить карьеру в луганской «Заре».

20-летний азербайджанец может присоединиться к команде УПЛ во время зимнего трансферного окна.

Луганский клуб рассматривает Ахмедзаде как замену иранцу Аллахьяру Сайядманешу, аренда которого из турецкого «Фенербахче» завершится в декабре.

В услугах Ахмедзаде также заинтересован бакинский «Нефтчи». В текущем сезоне УПЛ Рустам провел 9 матчей и забил 2 гола. За сборную Азербайджана он сыграл 4 поединка.

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(5 голосов)

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Комментарии
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    KRBS55
    KRBS55, 13.11.2021 01:28
    +2
    Почему Заря не выкупает Аллахьяра, тем более на него уже есть какой то спрос. Выкупили бы даже, и перепродали, так как он прибавил и в игре и в цене.
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    tko3mmxjje
    online
    tko3mmxjje, 13.11.2021 01:50
    0
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