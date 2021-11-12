Квалификация ЧМ-2022. Матчи игрового дня 12 ноября. Результаты и таблицы

12 ноября проходят 8 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Квалификация ЧМ-2022
9-й тур, 12 ноября
Группа C
- 21:45. Италия – Швейцария [Футбол 2]
- 21:45. Северная Ирландия – Литва
Группа F
- 19:00. Молдова – Шотландия – 0:2
- 21:45. Австрия – Израиль
- 21:45. Дания – Фарерские острова
Группа I
- 21:45. Англия – Албания [Футбол 1]
- 21:45. Андорра – Польша [Футбол 3]
- 21:45. Венгрия – Сан-Марино
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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