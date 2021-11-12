Свитолина объяснила, почему в Украине не проводятся престижные турниры

Все упирается в недостаток финансов

  • 12.11.2021 19:53
  • 1012 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина объяснила, почему в Украине не проводятся престижные турниры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему в нашей стране не проводятся теннисные турниры высокого уровня.
 
«Потому что это очень дорого. Для того, чтоб сделать турнир, надо миллион-полтора миллиона долларов – это для хорошего турнира. У нас были турниры, например, в Харькове Юрий Анатольевич Сапронов делал турнир, и я там тоже выступала в начале карьеры. Это самые маленькие турниры женского тура, для начинающих профессиональных спортсменов, это было идеально. У нас не готовы спонсоры спонсировать такие большие соревнования, но я думаю, что в дальнейшем все получится», – сказала Элина.
 
Отметим, что в 2013 году Свитолина выиграла в Донецке турнир ITF с призовым фондом 75 тысяч долларов

Источник — Люкс ФМ

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    online
    Arctic, 12.11.2021 20:07
    +2
    Думаю це питання варте обговорення навіть на державному рівні, це престиж країни, давно вже пора стимулювати олігархів, меценатів вкладати в спорт!
    Ссылка
    antt
    antt, 12.11.2021 20:57
    0
    То важко догадатися?! Щось сьогодні в Еліни одні новини на одну і ту ж тему.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 12.11.2021 20:22
    0
    Як на мене, то престижні турніри - тисячники. Заявляються всі топи, які без травм. Але в наших реаліях нереально провести навіть 100тисячник, і справа тут навіть не в фінансах.
    Ссылка
    Arctic
    online
    Arctic, 12.11.2021 20:05
    0
    Ех якщо б Еліна цим зайнялась, думаю хоча б один 250тисячник для України під силу, та для початку кілька жіночих челенджерів.
    Не вистачає тенісного Ахметова
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