Свитолина объяснила, почему в Украине не проводятся престижные турниры

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему в нашей стране не проводятся теннисные турниры высокого уровня.



«Потому что это очень дорого. Для того, чтоб сделать турнир, надо миллион-полтора миллиона долларов – это для хорошего турнира. У нас были турниры, например, в Харькове Юрий Анатольевич Сапронов делал турнир, и я там тоже выступала в начале карьеры. Это самые маленькие турниры женского тура, для начинающих профессиональных спортсменов, это было идеально. У нас не готовы спонсоры спонсировать такие большие соревнования, но я думаю, что в дальнейшем все получится», – сказала Элина.



Отметим, что в 2013 году Свитолина выиграла в Донецке турнир ITF с призовым фондом 75 тысяч долларов.