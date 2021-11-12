В УАФ рассказали, когда решится судьба Петракова в сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что решение по дальнейшей судьбе наставника сборной Украины Александра Петракова решится на исполкоме после завершения отбора ЧМ-2022.

«После матча с Боснией у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова».

«Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро».

«Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить», - сказал Павелко.

Матч Босния - Украина состоится 16 ноября.