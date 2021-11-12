В УАФ рассказали, когда решится судьба Петракова в сборной Украины

Андрей Павелко рассказал о ситуации в УАФ

  • 12.11.2021 14:05
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  • 1 комментарий
В УАФ рассказали, когда решится судьба Петракова в сборной Украины
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что решение по дальнейшей судьбе наставника сборной Украины Александра Петракова решится на исполкоме после завершения отбора ЧМ-2022.

«После матча с Боснией у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова».

«Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро».

«Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить», - сказал Павелко.

Матч Босния - Украина состоится 16 ноября.

Источник — Новое время

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 12.11.2021 14:34
    0
    Коли УАФ вирішить долю ротаня?
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